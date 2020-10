Risque de pluie 6 jours sur 7 cette semaine en Indre-et-Loire

Mais aussi des éclaircies régulières.

On a décidément droit à un début d’automne régulièrement arrosé avec des températures relativement fraîches. Pour la dernière semaine avant le passage à l’heure d’hiver, voici ce qui vous attend en Indre-et-Loire… On fait le point sur le temps annoncé jour par jour comme chaque semaine sur Info Tours…

---------------

Lundi : c’est la seule journée où Météo France annonce un temps sec à 100%... Le ciel sera plutôt bien dégagé, donc vous aurez régulièrement du soleil. Le matin il fera seulement 4° à Saint-Genouph et 6 à Noizay. Dans l’après-midi on atteindra quand même 18° à Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire.

Mardi : ce coup-ci, le ciel devrait rester gris du matin au soir. D’abord sans pluie le matin puis on attend l’arrivée d’une perturbation dans le courant de la journée, avec à priori une soirée bien arrosée. Les températures seront beaucoup plus douces : 13° en matinée à Montlouis-sur-Loire, La Riche et Montbazon… Maximum 18 à Tours et à Loches.

Mercredi : après une matinée nuageuse et encore bien humide le temps devrait s’éclaircir dans l’après-midi. Ce sera alors une météo variable avec risque d’averses. On aura 17° le matin à Ballan-Miré et jusqu’à 20° à Saint-Pierre-des-Corps l’après-midi, 21 à Descartes.

Jeudi : un ciel souvent nuageux et des éclaircies, parfois un peu d’eau. Maximum 19° l’après-midi.

Vendredi : probablement plus de pluie que la veille mais toujours quelques rayons de soleil. Les températures seront encore douces au meilleur de la journée avec jusqu’à 17°.

Et le week-end ? Assez mitigé, sûrement pas totalement sec mais on aura droit à des moments agréables avec ciel bleu et soleil. 17° maximum l’après-midi et autour du 11 le matin au marché. Attention : dans la nuit de samedi à dimanche on passe à l’heure d’hiver… A 3h il sera 2h.