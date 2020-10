Ça se rafraîchit en Touraine : 7 à 8° chaque matin toute la semaine

Et un temps plutôt mitigé.

A quoi va ressembler la météo des prochains jours en Indre-et-Loire ? Info Tours répond à cette question chaque dimanche et c’est maintenant que ça se passe pour la semaine du 12 au 18 octobre :

Lundi : une journée en plusieurs temps, d’abord agréable le matin avec un ciel potentiellement brumeux mais un soleil qui devrait se montrer de façon régulière. Ensuite l’arrivée d’une grisaille bien compacte et enfin le retour de la pluie dans la soirée. On se réveillera avec 5 petits degrés à Bréhémont, 6 à Amboise et 7 à Saint-Cyr-sur-Loire. L’après-midi vous aurez 14° à Truyes, Bléré et Monnaie.

Mardi : le maître mot de la journée sera humidité avec de bonnes pluies le matin, un ciel de traîne l’après-midi (nuages, éclaircies, peut-être des averses) et le passage d’une nouvelle perturbation au moment de la tombée de la nuit.Le thermomètre ne dépassera pas 13° à Tours, Loches et Chinon.

Mercredi : le soleil est annoncé dans l’après-midi, entre les nuages. Le matin ce sera ciel tout gris et petites pluies. Il fera seulement 7° à Saint-Genouph et Cigogné, 13° dans l’après-midi à Joué-lès-Tours et Sainte-Maure-de-Touraine.

Jeudi : encore 7° au réveil pour Berthenay, Saint-Pierre-des-Corps et Manthelan… 13 attendus à Saint-Avertin et Avoine dans l’après-midi avec quelques averses. Vous aurez néanmoins des éclaircies régulières du matin au soir.

Vendredi : le temps devrait rester frais et mitigé, parfois arrosé mais jamais très longtemps. Le soleil se montrera ponctuellement entre les nuages, parfois il devrait même profiter de belles trouées pour nous apporter un peu de chaleur.

Et le week-end ? Pour débuter les vacances de la Toussaint, maximum 14° l’après-midi (encore 7-8° au lever du jour, pas plus). Dans le ciel : nuages, éclaircies, petites averses.