3 jours pour trouver un job : un salon de l'emploi virtuel en Centre-Val de Loire

Avec 60 entreprises et organismes de formation.

Pas facile de trouver un job en ce moment : la crise sanitaire limite les opportunités... Du coup, les autorités cherchent à stimuler les opérations de recrutement par tous les moyens. Au moins en envoyant des signaux pour montrer qu'il y a des postes disponibles (même si ce ne sont pas forcément les emplois les plus attractifs).

Ainsi, ce jeudi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire accompagne le ministre de la santé Olivier Véran au point Covid hebdomadaire du gouvernement. Et en Centre-Val de Loire, le Conseil Régional organise une session virtuelle de son salon pour l'emploi baptisé "2 000 emplois 2 000 sourires". D'habitude c'est un événement physique, qui se tient dans un hall d'exposition. La Touraine n'en bénéficie pas mais en 2020 tous les départements du territoire sont concernés car il se déroule en ligne, afin d'éviter tout rassemblement de population.

Concrètement, vous avez trois jours pour explorer le site Internet www.2000emplois2000sourires-virtuel.com à la recherche du job ou de la formation qui pourrait vous convenir. 60 entreprises et organismes sont référencés et il y en a dans tous les secteurs : assurances, banques, expertise comptable, collectivités territoriales, fonction publique, industrie, BTP, armée, restauration, santé, intérim...

"Les échanges avec les exposants se réalisent en direct grâce à une messagerie instantanée, skype, email ... quand et comme vous le souhaitez ! Et tout cela gratuitement. En pratique : pour “participer” au salon, vous n’aurez besoin que d’un ordinateur, une tablette ou un téléphone et d’une connexion internet" indiquent les organisateurs. Chaque année, une quarantaine de bénévoles se mobilisent pour que la manifestation soit une réussite.