On aura encore de la pluie cette semaine en Indre-et-Loire

Mais pas tous les jours.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait un point complet sur le temps qui se profile dans le département pour les 7 jours à venir… Autant vous prévenir tout de suite : cette nouvelle semaine s’annonce automnale, régulièrement humide. Voici le détail jour par jour…

----------------

Lundi : le soleil devrait percer en cours de journée après une matinée grise et sans doute bien pluvieuse. On attend encore des averses l’après-midi mais moins nombreuses. Le soir le temps sera sec et variable. Le vent soufflera encore jusqu’à 55km/h avant de se calmer. Comptez 12° le matin à Céré-la-Ronde et Langeais, maximum 15 à Amboise et à Joué-lès-Tours.

Mardi : le scénario sera semblable à celui de la veille avec une perturbation attendue en matinée puis un ciel de traîne l’après-midi, laissant des opportunités au soleil, et surtout avec un risque d’averses moins important. Temps calme le soir. Pour les températures : 13° le matin à Saint-Paterne-Racan, 14 à Druye. Jusqu’à 17 à Loches et Montbazon.

Mercredi : si il pleut ce sera bref, et plutôt l’après-midi. Le temps sera variable avec des éclaircies. Les températures resteront stables avec 18° maximum à Tours et Bréhémont.

Jeudi : le ciel risque de rester gris du matin au soir mais sans pluie. 18° maximum pour Luynes, Monts et Beaulieu-lès-Loches.

Vendredi : gris et sec le matin, gris et bien arrosé l’après-midi. On atteindra 18° à Monnaie et Avoine.

Et le week-end ? A priori pas désagréable, des éclaircies samedi et dimanche, pas d’eau… Mais plus de fraîcheur. On sera en dessous des 10° le matin et pas au-delà de 15 l’après-midi.