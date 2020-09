Au CHU Trousseau, des tests Covid-19 sans sortir de sa voiture

A partir de jeudi 1er octobre.

Un test Covid-19 sans quitter le siège conducteur ou passager... Plusieurs laboratoires privés avaient opté pour cette méthode dès les premières semaines du confinement. En gros ça se passait comme ça : un accueil des patients sur le parking, on baisse la vitre de la voiture, un agent bien protégé fait le prélèvement, on remonte la fenêtre et on part. Presque pas d’attente, seulement quelques minutes d’intervention puis un résultat transmis par Internet sous 24 à 48h. Simple, efficace.



Cet automne, l’objectif du gouvernement est de faire un maximum de tests en un minimum de temps. En Indre-et-Loire, la préfecture table sur au moins 10 000 tests par semaine, voire un pic de 12 à 13 000 en 7 jours (pour l’instant on tourne autour de 11 000). Pour ça, il faut que la procédure soit facile d’accès pour les personnes qui ont des symptômes de la maladie ou les cas contact à qui on demande un prélèvement pour savoir si le coronavirus les a touchés... ou pas. D’où la pertinence du drive.



En plus de son centre d’exploration clinique à l’hôpital Bretonneau (4 cabines de tests ouvertes de 8h à 17h du lundi au vendredi), le CHU de Tours ouvre donc un second site de dépistage ce jeudi 1er octobre. Il sera situé au CHU Trousseau de Chambray-lès-Tours. On y vient en voiture sans rendez-vous, on se fait prélever, on repart, et on attend le résultat sous deux jours maximum. Le parcours est fléché : ça se passe près des urgences et du centre d’appel des pompiers.



Ce centre sera ouvert de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Les ordonnances ne sont pas nécessaires mais prenez une pièce d’identité et votre carte Vitale avec vous.