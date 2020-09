Encore une bonne dose de pluie cette semaine en Indre-et-Loire

En particulier de jeudi à dimanche.

L’automne est une saison au temps incertain, grisonnant, humide, frais. Voilà globalement ce qui vous attend dans les 7 prochains jours d’après les prévisions de Météo France. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend au fil des jours…

Lundi : le matin le ciel sera très couvert, avec éventuellement un peu de pluie. Ça ira mieux en deuxième partie de journée, avec des éclaircies et un temps sec. Au réveil on attend 11° à Berthenay, 12 à Pocé-sur-Cisse. L’après-midi 17 à Mettray et à Sepmes.

Mardi : le sud du département devrait profiter de quelques éclaircies mais au nord de la Loire ça s’annonce beaucoup plus bouché, très très gris toute la journée (sans pluie). Les températures seront stables, autour de 12 le matin à St Genouph, 18 à Tours comme à Loches dans l’après-midi.

Mercredi : cette fois toute la Touraine devrait bénéficier d’éclaircies, en particulier dans l’après-midi. Temps calme, sec, variable et un petit peu plus chaud puisqu’on franchira de nouveau la barre des 20° (21 max à Ballan-Miré, Sorigny et Rochecorbon).

Jeudi : on part pour une série de journées pluvieuses. Une première perturbation qui devrait faire des siennes dès la matin. Maximum 17° l’après-midi.

Vendredi : si les prévisions se confirment, même temps que la veille… Gris, pluvieux. Cette fois 16° au meilleur de la journée.

Et le week-end ? Maussade, humide, sombre. De la pluie les deux jours, et autour de 15° maximum.