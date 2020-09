Cette semaine, chute brutale des températures en Indre-et-Loire

Et retour de la pluie.

Voilà l’automne, et pas qu’un peu ! Changement de temps radical cette semaine en Touraine : finies les fortes chaleurs et la météo très ensoleillée, place à un temps changeant, humide et plus frais. Ressortez vos vestes de mi-saison ! Comme chaque dimanche sur Info Tours voici le détail jour par jour…

Lundi : le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies une bonne partie de la journée, avec éventuellement quelques petites averses dans l’ouest du département. Ensuite ça devrait se dégager, la soirée s’annoncent belles. En matinée les températures seront encore bien élevées (17° à Montbazon et Mettray) et atteindront 24° l’après-midi à Notre-Dame-d’Oé et Nazelles-Négron.

Mardi : hormis un risque d’averses en fin de journée, ce 22 septembre s’annonce plutôt agréable, avec pas mal de soleil même si des nuages devraient traverser le ciel en continu. La baisse des températures se poursuit, cette fois le thermomètre atteindra 23° l’après-midi à Joué-lès-Tours et Beaulieu-lès-Loches. En revanche ce sera plus frais le matin (13° à Saint-Branchs).

Mercredi : le temps se dégrade pour de bon avec une perturbation pluvieuse attendue dans l’après-midi et des averses dès le matin. On perdra encore un degré par rapport à la veille avec 22° l’après-midi pour Amboise et Saint-Etienne-de-Chigny.

Jeudi : à priori ce sera encore une journée bien arrosée, le soleil fera quand même quelques apparitions. Cette fois comptez 18° dans l’après-midi à Saint-Avertin et Château-la-Vallière.

Vendredi : la fraîcheur dès le matin avec seulement 9° pour Vouvray et Azay-le-Rideau. Il devrait pleuvoir toute la journée. Dans l’après-midi 17° à Tours et Loches.

Et le week-end ? L’automne dans toute sa splendeur, c’est-à-dire un temps incertain, avec un peu de soleil et de possibles averses. Autour de 18° prévus l’après-midi, à peine 10 au réveil.