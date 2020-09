Il va faire bien chaud toute la semaine en Indre-et-Loire

Surtout lundi.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait un point complet sur le temps qui se profile pour les sept jours à venir en Touraine. L’été n’est pas fini et ça va se voir : coup de chaleur en début de semaine, temps dégagé et températures élevées jusqu’au week-end. Voici le détail :

Lundi : la journée la plus chaude de la semaine, encore plus que ce dimanche. Pas de canicule car le thermomètre va vite retomber mais tout de même jusqu’à 36° dans l’après-midi à Tours, Loches, Chinon ou Descartes. Dès le matin on attend 18° à Joué-lès-Tours et Cléré-les-Pins. Dans le ciel, pas de nuages, juste un beau soleil.

Mardi : le temps sera un peu plus nuageux avec des éclaircies en permanence, que ce soit le matin ou l’après-midi (sous un ciel voilé). Les températures seront encore chaudes mais un poil moins que la veille : au réveil 18° à Amboise et Cinq-Mars-la-Pile, 34 à Saint-Pierre-des-Corps et à Druye dans l’après-midi.

Mercredi : le temps sera variable avec une alternance de nuages et de belles périodes d’ensoleillement. Il fera jusqu’à 31° l’après-midi à Azay-le-Rideau et Neuillé-Pont-Pierre.

Jeudi : on tombera cette fois sous la barre des 30° l’après-midi avec 28 à La-Ville-aux-Dames et Fondettes. Le ciel sera encombré par quelques nuages mais le soleil restera très présent du matin au soir.

Vendredi : vous pouvez prévoir une soirée en plein air pour la Fête des Voisins car le temps sera agréable, souvent dégagé (surtout le matin, mais encore en fin de journée). Le thermomètre devrait atteindre 29° l’après-midi à Saint-Avertin comme à Truyes.

Et le week-end ? Il fera encore beau samedi mais peut-être moins dimanche (risque de pluie à confirmer). Il fera encore assez chaud pour la première journée (27°) et moins le lendemain (24).