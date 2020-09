Une belle semaine – parfois chaude – en Indre-et-Loire

En tout cas pas de pluie.

Il est encore trop tôt pour parler d’été indien car nous avons encore deux pleines semaines d’été à vivre avant de changer de saison. On se contentera donc de dire que le temps reste particulièrement sympathique en ce début de mois de septembre, les pulls s’avérant assez peu utiles une fois le soleil levé. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend au fil des jours…

Lundi : que ce soit le matin ou l’après-midi, Météo France prévoit un ciel largement ensoleillé, peut-être même sans aucun nuage et ce sur l’ensemble du département. En matinée on attend 11° à Pocé-sur-Cisse et 13 à Joué-lès-Tours, jusqu’à 24 à La Membrolle et à Richelieu.

Mardi : les températures resteront stables et ne dépasseront pas 24° à Port-Boulet et Porte-de-Piles. Comme la veille, le soleil aura énormément de place pour briller, aucun nuage ne devrait venir l’embêter.

Mercredi : on se réveille toujours avec un thermomètre légèrement en dessous des 15° tandis qu’il pourrait bien atteindre 29 à Tours et Amboise dans l’après-midi. Malgré quelques nuages d’agrément, la journée s’annonce très belle.

Jeudi : le soleil sera caché derrière les nuages toute la journée sans que le temps n’en devienne pour autant humide. La chaleur restera également d’actualité avec 27° l’après-midi pour Villandry, Nouzilly et Loches.

Vendredi : beau temps de retour, nuages disparus et 27° l’après-midi pour Chinon, Noizay et Château-la-Vallière.

Et le week-end ? A priori un temps variable mais loin d’être désagréable avec jusqu’à 24-25 l’après-midi.