Eclaircies, averses en fin de semaine et baisse des températures au programme cette semaine...

Une météo qui prépare gentiment à la rentrée

Pour cette dernière semaine avant la rentrée scolaire, Météo France prévoit une semaine qui sentira la fin de l’été. Comme chaque semaine sur Info Tours, voici le détail jour par jour :



Lundi : on débute avec un temps plutôt ensoleillé mais parfois nuageux. De belles éclaircies sont annoncées et les températures oscilleront entre 22 et 23 degrés sur l’ensemble du département au maximum.

Mardi : Après une matinée très nuageuse dans le nord du département, les éclaircies seront de la partie dans l’après-midi comme sur l’ensemble du département. Côté températures cela se réchauffera par rapport à la veille avec 27 degrés sur Richelieu, Langeais ou Loches et 26 degrés annoncés sur le reste du département. Soit la journée la plus chaude de la semaine.

Mercredi : Comme la veille, le ciel devrait être en majorité ensoleillé, même si les températures redescendront un peu pour atteindre au maximum 22 degrés sur Neuillé-Pont-Pierre ou Château-la-Vallière, 23° à Tours ou Amboise et 25° dans l’extrémité sud du département, sur Preuilly-sur-Claise.

Jeudi : Cela devrait être la dernière journée entièrement sans pluie de la semaine. Eclaircies au programme et entre 23 et 24 degrés annoncés du côté des températures.

Vendredi : Météo France annonce les premières averses dès la matinée. Elles devraient se poursuivent de façon rare tout au long de la journée et sur l’ensemble du département. Conséquence, une baisse des températures est également prévue avec 20 à 21 degrés dans l’après-midi sur notre département.

Et le week-end ? On devrait connaître une vraie météo de rentrée, avec une chute continue des températures (19 degrés annoncés samedi sur Tours, Château-Renault ou Amboise) mais aussi un temps pluvieux samedi avant le retour des éclaircies dimanches mais des températures toujours fraiches.