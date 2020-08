Tours Métropole : Des travaux sur les ponts d’Arcole et des Epines Fortes

A Saint-Avertin et Saint-Pierre-des-Corps

Les services de Tours Métropole continuent de profiter de l’été pour engager des travaux de rénovation sur les voiries de l’agglomération. C’est le cas notamment à Tours au niveau du Pont Napoléon. Cela sera le cas aussi sur d’autres ponts ces prochains jours, plus au sud.

Le pont d’Arcole qui enjambe le Cher au niveau de Saint-Avertin est notamment concerné les 20 et 21 août prochains. La circulation sur le pont sera limitée sur une seule voie, dans les deux sens à ces dates. Principale conséquence des travaux, il sera impossible de rejoindre les Granges Galand via la rue de Rochepinard dans le sens nord-sud, puisque le tourne-à-gauche au feu sera fermé. Une déviation est prévue par l’avenue Georges-Pompidou, la rue Stendhal et la rue des Granges Galand. A noter que la voie cyclable et les trottoirs restent accessibles.

Un peu plus à l’est, à Saint-Pierre-des-Corps, c’est le pont des Epines Fortes qui est concerné par les travaux. Ces derniers sont conséquents et entraînent la fermeture à la circulation de l’ouvrage du 24 au 28 août. Des déviations sont mises en place via le pont Jean Moulin, les avenues Yves-Farge et Stalingrad et la rue Jeanne-Labourbe depuis le sud du pont des Epines Fortes, et inversement depuis le nord.

D’après communiqués - photo (c) Tours Métropole