Saint-Pierre-des-Corps : pas de changement de rythmes scolaires à la rentrée

Les écoliers de la ville continueront à travailler 4,5 jours

Dès son élection, Emmanuel François, en avait fait un « dossier urgent ». Avec la volonté de passer rapidement à la semaine de 4 jours pour les écoles de sa commune, le nouveau maire de Saint-Pierre-des-Corps, avait même envisagé un changement dès la rentrée de septembre 2020.

Aujourd’hui, Saint-Pierre-des-Corps est une des rares communes de l’agglomération tourangelle à ne pas être revenue à la semaine de 4 jours, l’ancienne municipalité gérée par Marie-France Beaufils ayant préféré garder le rythme de 4,5 jours avec le maintien des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). L’ancienne maire justifiait alors ce choix par la garantie pour les enfants de pratiquer des activités ludiques, artistiques ou sportives.

La vision du nouveau maire est autre. Dès la campagne électorale, il avait clairement annoncé sa volonté de passer aux 4 jours, faisant de ce sujet un thème fort de son programme. Une volonté toujours d’actualité nous dit Amin Brimou, adjoint à l’éducation de la ville. En revanche le changement ne se fera pas dès cette année, mais en septembre 2021.

« Durant l’été nous avons échangé avec les parents d’élèves et les directeurs d’école sur les rythmes scolaires. Il est ressorti que la crise du Covid-19 avait chamboulé le rythme des enfants et parents, qu’ils avaient besoin de stabilité » explique Amin Brimou qui précise qu’un dialogue avec les parents et enseignants sera mis en place dès la rentrée afin de préparer la transition et le changement attendu dans un an.

Un choix jugé « prudent » par le nouvel adjoint à l’Education, surtout que la rentrée scolaire s’annonce par ailleurs plus compliquée que d’ordinaire avec un protocole sanitaire particulier et qui à Saint-Pierre-des-Corps comme ailleurs, pourrait être revu en fonction de l’évolution et d’une reprise éventuelle de l’épidémie.

Mathieu Giua