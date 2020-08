Un soleil discret cette semaine en Indre-et-Loire

Et peu de températures élevées.

Météo France s’attend à plusieurs jours humides cette semaine en Touraine : pas forcément de gros cumuls d’eau, mais des possibilités d’arrosage quotidiennes qui ne feront pas de mal en cette période de sécheresse. Les températures seront également bien moins élevées que début août. Comme chaque semaine sur Info Tours, voici le détail jour par jour :



Lundi : on débute avec un temps plutôt mitigé, changeant. Au programme : alternance de nuages et d’éclaircies, et éventuellement des averses. 17° à Montrésor et Chambray-lès-Tours en matinée, pas plus de 24 à Amboise et Montbazon.



Mardi : à peu près le même temps que la veille, un ciel variable avec des nuages qui passent et la possibilité de se trouver sous une averse. Le soleil fera néanmoins de belles apparitions avec un degré de plus l’après-midi : 25 à Tours et Chinon. Autour de 18 le matin à Monts.



Mercredi : la matinée ne devrait pas être désgréable avec un ciel voilé qui laissera passer les rayons du soleil puis Météo France s’attend au passage d’une perturbation pluvieuse dans l’après-midi. Ce sera rapide : le soir retour d’un ciel partage entre nuages et éclaircies. Les températures prendront encore un degré supplémentaire pour atteindre 26 à Pocé-sur-Cisse et Joué-lès-Tours.



Jeudi : la seule journée garantie complètement sèche de la semaine, avec un ciel variable mais souvent ensoleillé et un thermomètre qui repasse la barre des 30° pour atteindre 31 à Mettray ou Sorigny.



Vendredi : les prévisionnistes ne sont pas encore très sûrs de leur modèle mais il faut s’attendre à une journée plus agitée que la veille, avec éventuellement des averses orageuses en fin de journée. Les températures repartiront à la baisse avec un maximum de 26 à Luynes et à Loches.



Et le week-end ? Il restera mitigé, avec des éclaircies parfois agréables mais un petit risque de pluie. Les températures auront du mal à dépasser les 25°.