Une semaine chaude et agitée en Indre-et-Loire

Les températures retomberont à partir de jeudi.

La Touraine reste en vigilance orange ce dimanche soir, à cause des fortes chaleurs qui vont nous étouffer pendant le début de semaine, puis ça retombera mais le temps restera asez instable et pas forcément agréable, hormis pour la journée de vendredi. A voir si les orages annoncés amènent la pluie qui ferait du bien aux cours d’eau... Comme chaque dimanche sur Info Tours, voici le point sur les prévisions jour par jour :



Lundi : l’air sera encore extrêmement chaud avec un temps mitigé voire orageux dans l’après-midi. Comptez 25° dès le début de journée à Druye et Descartes puis une dizaine de degrés supplémentaires dans l’après-midi à Joué-lès-Tours et Beaulieu-lès-Loches.



Mardi : la nuit devrait être moins étouffante avec des températures minimales de 19° mais assez vite 23 en matinée à Vouvray et Rigny-Ussé, jusqu’à 34° pour Tours et Chinon l’après-midi. Comme la veille, le ciel risque d’être encombré et ça pourrait virer à l’orage dans l’après-midi. Averses possibles en fin de journée.



Mercredi : on devrait mieux respirer avec 32° dans l’après-midi à Langeais, Amboise ou Montbazon. Comme les deux jours précédents, le temps ne sera pas exceptionnel, plutôt variable avec éventuellement des averses ou des orages. La nuit le thermomètre devrait descendre jusqu’à 20° ce qui reste encore bien élevé.



Jeudi : ce coup-ci, la canicule aura pris fin. Pas plus de 27° dans l’après-midi et toujours un temps orageux, instable, malgré des éclaircies comme les jours précédents.



Vendredi : non seulement on va voir le soleil revenir (même si des nuages continueront de traverser le ciel tout au long de la journée) mais en plus on attend des températures complètement agréables, estivales sans être trop chaudes c’est-à-dire autour de 25° sur l’ensemble du département.



Et le week-end ? Il s’annonce agité, potentiellement orageux (si les prévisions se confirment). Vous aurez des éclaircies mais aussi des averses, voire des coups de tonnerre. Et à priori pas plus de 25 l’après-midi.