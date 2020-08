Indre-et-Loire : beau temps (presque) toute la semaine, chaleur ce week-end

Jusqu’à 36°.

Chaque dimanche sur Info Tours on vous résume la semaine météo dans le département d’Indre-et-Loire. Et globalement les jours qui s’annoncent seront encore très ensoleillés (mauvaise nouvelle pour la sécheresse, bonne nouvelle pour profiter des vacances). Le thermomètre grimpera au fil des jours. Voici le détail :



Lundi : ce sera la journée la moins agréable de la semaine avec un temps plutôt variable, on ne sera pas à l’abri d’une ou deux averses dans l’est et le sud du département mais si ça tombe ce sera vraiment ponctuel. En gros vous devriez avoir plus d’éclaircies que de gouttes sur l’ensemble de la journée, 17° annoncés au lever du jour à Rochecorbon et Azay-le-Rideau, pas plus de 24 à La Riche dans l’après-midi, ainsi qu’à Bléré.



Mardi : ce coup-ci plus de trace des nuages, grand ciel bleu et beau soleil du matin au soir avec une certaine fraîcheur matinale (13° à Château-la-Vallière et Saint-Martin-le-Beau) et des valeurs agréables l’après-midi (26° à Tours et Sainte-Maure-de-Touraine).



Mercredi : la même journée que la veille (ciel bleu, soleil) mais avec des températures plus élevées l’après-midi (jusqu’à 31° à Saint-Cyr-sur-Loire et Sorigny).



Jeudi : cette fois les températures seront carrément élevées puisqu’on atteindra 34° à Chinon et Amboise dans l’après-midi. A priori pas de nuages, juste du soleil.



Vendredi : A Tauxigny ou Luynes il faut s’attendre à un maximum de 36° l’après-midi, sous un soleil radieux.



Et le week-end ? La copie conforme des jours précédents, donc du soleil sans rien pour le contrarier et un thermomètre qui devrait plafonner autour de 35-36°. La nuit il fera encore autour de 20° et ça pourrait durer jusqu’au milieu de la semaine suivante, ce qui risque de finir en canicule.