Saint-Avertin : après le bug, au moins une semaine de travaux Rue de Grandmont

Pour éviter que l’eau ne se mélange au gaz.

C’était il y a une semaine : dans la nuit du 22 au 23 juillet, de l’eau s’est inflitrée dans le réseau souterrain de gaz Rue de Grandmont à Saint-Avertin. Et ce n’est pas bon du tout comme mélange. Des travaux d’urgence ont eu lieu immédiatement pour alimenter les riverains sans risques mais il fallait faire plus.



Après des investigations menées par Tours Métropole et GRDF, deux branchements d’eau potable défectueux –situés à proximité du réseau de gaz - ont été identifiés. Elles ont été sécurisées dans le week-end.



Une seconde phase a débuté ce lundi, au moins pour une semaine : des travaux d’investigation et de réfection du réseau d’eau potable sur le secteur de la rue Grandmont « pour prévenir de potentielles et futures perturbations. » « Ces travaux consistent à contrôlerune quinzaine de branchements d’eau potable installés à proximité du réseau de gaz afin de contrôler leur état et de les renouveler, si besoin » explique Tours Métropole.



Voilà pourquoi la rue est coupée en journée. De courtes et ponctuelles coupures d’eau sont également possibles dans le secteur.