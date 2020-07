Une météo qui vend du rêve cette semaine en Indre-et-Loire

Surtout si vous êtes en vacances.

On manque grandement de pluie en Touraine et ce n’est pas sur les prochains jours qu’il faut compter pour nous en apporter. Cela étant dit, on peut quand même profiter des prochains jours qui s’annoncent plus qu’agréables... On fait le point en détail comme chaque semaine sur Info Tours :



Lundi : une journée comme on les aime quand on est en vacances, avec un ciel tout bleu, pas de nuages et des températures élevées mais pas trop. Le matin 15° à Dierre, 16 à Joué-lès-Tours. Jusqu’à 32° pour Tours et Pocé-sur-Cisse.



Mardi : un ciel un peu plus nuageux... mais seulement en matinée. L’après-midi une nouvelle fois un soleil dominateur dans un ciel plus que dégagé. Vous aurez assez chaud dès le matin car on ne descendra pas sous les 19° à Vernou-sur-Brenne et Richelieu. Mais l’après-midi il fera moins chaud que la veille : 27 à Druye et Saint-Paterne-Racan.



Mercredi : des nuages aux abonnés absents donc un soleil généreux et des températures estivales agréables (28° pour Amboise, Chinon et Saint-Avertin).



Jeudi : une tendance rigoureusement identique aux jours précédents dans le ciel où l’on ne risque pas de voir beaucoup de nuages. Cela dit, on dépassera de nouveau la barre des 30° l’après-midi avec 32 pour Savonnières, Montlouis-sur-Loire et Descartes.



Vendredi : on a beau scruter les cartes de Météo France, toujours pas de niages à l’horizon. En revanche attendez-vous à un sacré coup de chaud : jusqu’à 37° dans l’agglo et à Sainte-Maure en plein milieu de l’après-midi.



Et le week-end ? Samedi il fera chaud mais moins que la veille (32°) et dimanche on tombera avec 26. Le temps devrait être plus variable, avec potentiellement des averses dans la journée de dimanche (à confirmer, c’est encore loin).