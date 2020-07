Sécheresse 2020 : les premières restrictions d’eau en Indre-et-Loire

Cela concerne notamment la Choisille et la Manse.

Depuis des semaines, la pluie manque cruellement en Touraine. Peu d’eau, des sols qui s’assèchent... Comme le Loiret ou le Loir-et-Cher ces dernières semaines, la préfecture annonce donc des restrictions d’usage pour éviter que la situation s’aggrave.



Ainsi, le ruisseau de la Fontaine Ménard a franchi son seuil d'interdicton de pompage. Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ce cours d'eau, dans ses afuents et dans un couloir de 200m de part et d'autre du cours d'eau, est interdit à compter du lundi 27 juillet.



D’autres cours d'eau ont franchi leur seuil d'alerte : La Choisille, La Manse, le ruisseau de l'Arche la Veude, le Négron et la Veude de Ponçay. Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ces cours d'eau et dans un couloir de 200m de part et d'autre sont restreints à compter du lundi 27 juillet.



Les mesures en question : pas de remplissage des piscines, pas d’arrosage des jardins dans la journée. Les agriculteurs ont des consignes précises pour l’irrigation des cultures. Toutes les dispositions sont listées dans les mairies concernées ou sur le site des services de l’Etat.



La préfecture rappelle également que notre département est un territoire à risques en ce qui concerne les feu de forêt car le quart de sa superficie en est recouvert. Elle demande de la vigilance (pas de cigarette en forêt, pas de feu à proximité d'un massif forester,...), ainsi que le respect des interdictons éventuelles d'accès.

Photo d'illustration.