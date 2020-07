En Touraine, un casting pour des enfants de 12 à 14 ans

Pour figurer dans des téléfilms ou des séries.

L'Indre-et-Loire est souvent une terre de tournage pour le cinéma ou la télévision. Après une longue période d'interruption pendant le confinement, les productions reprennent et la région s'efforce d'ailleurs d'attirer les équipes dans le coin pour relancer l'économie du secteur. Un appel aux sites remarquables susceptibles de voir débarquer des caméras a notamment été lancé ces derniers jours.

Cette semaine, on apprend que dans les prochaines semaines plusieurs équipes comptent avoir recours à des enfants de 12 à 14 ans sur des projets de téléfilms et de séries. Le tout en Touraine. Certains tournages sont prévus en août, d'autres en septembre. Les titres des oeuvres et les dates ou lieux n'ont pas été dévoilés.

Ce sont à la fois des garçons et des filles qui sont recherchés pour les rôles. Il faut être nés avant septembre 2008 pour avoir une chance d'être sélectionné.e. Pour postuler, il suffit de télécharger une fiche casting sur le site http://sites.google.com/site/castingcentre/ et de la renvoyer remplie avec des photos récentes à [email protected].

" Aucun frais d'inscription n'est demandé. Nous ne pourrons ni accuser réception d'une candidature reçue, ni annoncer au / à la jeune candidat.e qu'il / elle n'a pas été sélectionné.e pour le projet. Nous n'appellerons que les personnes retenues pour une ou plusieurs journées. Les figurant.e.s seront salarié.e.s selon les tarifs de la convention collective de la production audiovisuelle" précise la société de casting.

Les parents doivent par ailleurs envoyer une autorisation parentale signée disponible sur le site au moment de transmettre la candidature + une copie du livret de famille (page parents + page enfants). La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 août. La seule adresse à contacter est celle de Casting Centre.