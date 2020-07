Fête électro, ciné drive in, sport gratuit… 12 solutions pour un été canon à Joué-lès-Tours

Un programme 100% Covid-compatible.

Pas de feu d’artifice du 13 juillet, pas de baignade aux Bretonnières, pas de festival des Années Joué, pas d’Autos Enjouées à la rentrée, pas de Fête de l’Eau fin août… Après la crise du coronavirus, l’été 2020 de Joué-lès-Tours s’annonçait complètement morne. En fait, pas tant que ça. La ville annonce une série d’animations, on a sélectionné celles qui devraient vous réjouir :

1 – Les Ilots Electroniques de retour aux Bretonnières

On va danser au bord du lac le week-end du 8-9 août. Après un passage au 37e Parallèle de Tours pour les 25-26 juillet, le festival électro open air de l’agglo se déplace au sud pour son 2e passage sur les rives jocondiennes. Au programme : musique live, à boire et à manger. Les horaires : le samedi 8 de 16h à 23h et le dimanche de 13h à 21h. Attention : l’entrée se fera en fonction des places disponibles et à prix libre (participation obligatoire même modeste pour soutenir l’association qui organise l’événement).

2 – Super héros depuis sa voiture

Avec la nécessité de rester loin des autres, le ciné rive in revient à la mode. C’est-à-dire un film qu’on mate depuis le siège conducteur ou passager, voir sur la banquette arrière. Joué-lès-Tours n’échappe pas à la tendance avec deux projections sur le parking du Leclerc de la Route de Monts (pas sur la partie où il y a des arbres, pour ne pas gêner la visibilité. Donc rendez-vous le 21 août pour Rocketman et le lendemain soir pour Spiderman : far from home sur un écran méga géant de 108m².

C’est gratuit, avec possibilité de prendre des pop corn. 250 véhicules pourront être accueillis, une fréquence FM spéciale permettra d’écouter le son depuis son autoradio ou une radio portative. Bonus : si vous tombez en rade de batterie, la mairie a prévu de faire venir des mécanos pour vous dépanner. Ouverture du site à 20h30 et séance à 22h.

3, 4, 5, 6, 7, 8 – Une foulitude d’activités sportives

Déjà, notez que vous pouvez retourner à Bulle d’O sans réserver (mais avec votre bonnet de bain, et quand même en bookant votre créneau si vous souhaitez utiliser l’espace bien-être.

Maintenant qu’on a dit ça, on rappelle que la base nautique du lac des Bretonnières reste ouverte tout l’été avec une série d’activités gratuites, pour enfants, ados ou adultes. Vous pouvez bénéficier d’initiations au canoë et au paddle de 17h à 19h du lundi au vendredi (sans réserver, sauf les 6, 11 et 13 août où l’activité sera fermée). Activités paddle également les 25 juillet, 1er et 8 août de 14h à 17h.

Non loin de là, il y a le skate parc, deux terrains de beach volley ou l’aire de fitness. 6 parcours d’orientation sont à télécharger sur www.jouelestours.fr rubrique Mes Loisirs. Pour les adeptes de badminton, animations dès 5 ans les 22, 24, 27, 29 et 31 juillet de 17h à 20h sur les terrains de beach volley qui accueilleront des tournois… de volley le 30 août à 13h30 et tous les mardis soirs. Enfin, le Boxing Sambo Joué Touraine propose des animations gratuites au même endroit les 4 et 11 août de 14h30 à 17h30. Précisons que le lac est désormais accessible en bus (la ligne Citadine de Joué), qu’il y a des aires de pique-nique et des food trucks mais aussi le parc accrobranche Gadawi.

Il n’y a pas qu’aux Bretonnières que ça se passe ! Le 5 août un terrain de sport mobile s’installe au City Stade de la Rue Jean Bouin à la Rabière avec des activités sportives encadrées par des coachs diplômés. Toujours gratuit !

Et si on faisait du vélo ? Les jeunes de moins de 18 ans peuvent réserver une balade avec l’association Parrainages de Jeunes en Joué qui prête les machines et encadre les itinéraires. C’est possible de venir en solo ou en groupe. Quatre journées sont programmées à partir du dimanche 9 août avec pique-nique pour la pause déjeuner, afin de reprendre des forces. Infos et inscriptions : 06 12 22 09 78.

9 – Des balades en pleine nature

La ville de Joué a récemment ouvert le site des Etangs de Narbonne. On peut s’y balader et l’association Couleurs Sauvages y organise des promenades thématiques autour des Papillons ce 28 juillet, randos et dessins le 30 juillet, autour des animaux de la mare le 5 août et enfin un Rallye Forêt le mardi 11 août. Comptez à chaque fois 2h d’animation et un prix doux : entre 4 et 6€ selon l’âge. Attention : c’est en petits groupes et il faut réserver au 06 85 26 09 02 ou par mail à [email protected].

10 – Les Scouts Sauvages, épisode 2

Leur premier passage dans les quartiers mi-juillet a fait son petit effet. Ils reviennent dans le centre, à la Rabière ou la Vallée Violette ces 23 et 24 juillet pour un spectacle de rue gratuit, potentiellement regardable depuis son balcon. Début des festivités à 17h30.

11 – Opération jeux à la médiathèque

Jusqu’au 12 août on peut jouer à plein de jeux de société en plein air de 15h à 17h30. Forcément vous découvrirez des jeunes que vous ne connaissez pas, qu’ils soient avec un plateau, des cartes ou en mode géant. Les dates : 25 juillet, 1er août, 8 août, 12 août. A partir de 4 ou 8 ans selon les dates. Vous aurez les détails sur mediatheque.jouelestours.fr.

12 – Animations dans les centres sociaux

La liste est longue, best of :

Soirée jeux de société à la Rabière le 28 juillet

Ateliers créatifs au Morier le 26 juillet

Soirée fin de camping le 30 juillet Place Clémenceau

Soirée festive le 11 septembre au Morier

Précisons enfin qu’il est encore possible d’inscrire ses enfants en centre de loisirs : il reste des places à La Borde.