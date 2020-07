Du super beau temps en Indre-et-Loire… sauf ce week-end

Les températures vont rester estivales.

Si vous êtes en vacances en Touraine pour les prochains jours vous allez clairement pouvoir profiter du moment : temps très agréable, ensoleillé, pas caniculaire. En revanche si vous attendez le week-end pour des sorties, vous risquez une petite déception… Comme chaque dimanche sur Info Tours faisons le point sur le programme météo des jours à venir…

-------------

Lundi : normalement on ne devrait pas voir de nuages de la journée. Le ciel sera bleu, parfaitement dégagé. En tout début de matinée comptez 18° pour Restigné et Vouvray, jusqu’à 30 dans l’après-midi à Fondettes, Saint-Avertin et Montbazon.

Mardi : le scénario de la veille va se répéter avec un ciel bleu sans nuages, 18° au réveil à Amboise, Pont-de-Ruan et Mettray. Dans l’après-midi, on atteindra une fois de plus 30° à Saint-Genouph, Beaumont-en-Véron et Beaulieu-lès-Loches.

Mercredi : le thermomètre ne dépassera pas 30° l’après-midi à Chinon, Tours et Château-Renault. Soleil garanti du matin au soir.

Jeudi : 30° maximum à Loches, Saint-Branchs ou Saint-Cyr-sur-Loire. Vous pourrez voir le lever de soleil et le coucher de soleil si vous êtes debout.

Vendredi : les températures baisseront un poil, au point qu’on ne le sentira pas vraiment. 29° l’après-midi à Bourgueil et Saint-Pierre-des-Corps. Dans le ciel, léger changement d’ambiance avec une alternance de nuages et d’éclaircies.

Et le week-end ? Si les prévisions se confirment, on aura une domination des nuages dès samedi au nord de la Loire et sur tout le département dimanche faisant chuter le thermomètre qui atteindra tout de même 24° l’après-midi.