A Hommes, des cyanobactéries dans un bassin de baignade

La direction du site a pris des mesures.

C'est un risque quand on ouvre un site de baignade en eaux naturelles : il peut y avoir des bactéries néfastes pour l'homme, c'est d'ailleurs pour ça que l'Agence Régionale de Santé contrôle régulièrement la qualité de l'eau pendant la saison.

A Hommes, sur le principe, aucun problème : la qualité est jugée excellente d'année en année. Néanmoins, lors des derniers prélèvements, des cyanobactéries - qui apparaissent fréquemment en été - ont été détectées sur le bassin N°4 du site exploité par Les Farmers. "Nous sommes contraints de devoir fermer temporairement ce bassin à la baignade. De nouvelles analyses seront réalisées lundi dont les résultats vous seront communiqués mercredi prochain" indique l'exploitant ce week-end. Il s'agit du bassin de baignade surveillé.

En plus de l'interdiction de la baignade, la pêche et la baignade des animaux de compagnie sont également deux activités interdites.

Cela dit, précisons que le site reste ouvert d'autant qu'il va faire beau et chaud ce week-end et dans les prochains jours. Les résultats d'analyse menés à la base nautique et sur le parc aquatique n'inspirent aucune inquiétude donc vous pouvez toujours y bénéficier des activités habituelles. Ce week-end, le site sera ainsi accessible de 11h à 19h.