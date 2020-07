Cette semaine, tournée générale de soleil en Indre-et-Loire

Avec les températures estivales qui vont avec.

Vous avez aimé ce week-end ensoleillé et chaud ? Vous aimerez les jours qui vont suivre car l’anticyclone reste avec nous en Indre-et-Loire. Voici le programme météo comme chaque dimanche soir sur Info Tours.

Lundi : Météo France envisage l’arrivée de nuages par l’ouest en fin de journée, ce qui devrait offrir de belles couleurs dans le ciel pour le coucher du soleil. Avant cela, le ciel sera parfaitement bleu. Au minimum vous aurez 16° le matin à Druye et Pocé-sur-Cisse. Dans l’après-midi 28° à Vouvray, Berthenay et Esvres.

Mardi : les nuages seront toujours là, et assez nombreux ce qui veut dire que le soleil chauffera moins. On atteindra tout de même 25° dans l’après-midi à Amboise et Langeais, car les éclaircies seront régulières.

Mercredi : le temps restera variable avec de larges éclaircies et 25° l’après-midi pour Villaines-les-Rochers, Montrésor et Saint-Paterne-Racan.

Jeudi : la journée la plus fraîche de la semaine avec 23° maximum à Tours et Villeperdue, quelques nuages et pas mal de soleil au-dessus de votre tête.

Vendredi : le thermomètre repartira à la hausse pour atteindre 26° l’après-midi à Noizay et Joué-lès-Tours. Quelques nuages pourraient encore virevolter mais la tendance sera plutôt au ciel bleu azur.

Et le week-end ? Probablement rempli de soleil, avec des températures qui dépasseront de nouveau 30° l’après-midi mais il ne fera pas trop chaud la nuit (autour de 16°) ce qui nous évite toute canicule.