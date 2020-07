Le temps va enfin ressembler à une météo d’été en Indre-et-Loire

Beaucoup de soleil mais pas trop chaud.

C’est bon, vous pouvez prévoirdes verres en terrasse, des balades à vélo ou des activités de plein air pour la première semaine des grandes vacances avec les enfants. A en croire Météo France, et à quelques exceptions près, cette première semaine complèete du mois de juillet s’annonce très sympathique. Comme chaque dimanche, voici le détail sur Info Tours :



Lundi : prévoyez 14° le matin à Bréhément ou La-Croix-en-Touraine. On verra souvent le soleil mais le temps restera variable, avec pas mal de passages nuageux. L’après-midi, le thermomètre n’atteindra pas encore des valeurs extrêmement estivales : 23° à Saint-Pierre-des-Corps et Chinon.



Mardi : cette fois les nuages devraient avoir totalement disparu. La première journée mémorable de la semaine avec des températures sur la pente ascendante : autour de 15 le matin à Amboise, Port-Boulet et Saint-Cyr-sur-Loire, 25° à Rochecorbon, Montbazon et Loches dans l’après-midi.

Mercredi : on gagnera encore 1° l’après-midi avec 26 à Tours, Sorigny ou Restigné avec un ciel toujours aussi bleu, donc du soleil du matin au soir.



Jeudi : cette fois c’est 27° qu’on devrait atteindre à Esvres et La Riche, plus que la veille mais pas trop chaud. Bref, dans les normales de saison avec du soleil sans aucune interruption.

Vendredi : ça se gâte, c’est-à-dire qu’on risque d’avoir un ciel tout gris mais le temps restera sec. Le thermomètre retombera un peu mais à peine : 25° à Larçay et Notre-Dame-d’Oé.



Et le week-end ? Encore un temps mitigé samedi (nuages et éclaircies) puis grand soleil dimanche avec de nouveau 27° l’après-midi.