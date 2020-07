Temps sec, mitigé et pas trop chaud cette semaine en Indre-et-Loire

La pluie tombera peu.

Après le coup de chaleur de la semaine dernière, on va retrouver des températures estivales et sans excès ces prochains jours en Indre-et-Loire. Le temps sera calme, pas idyllique mais pas désagréable. On fait le point comme chaque dimanche sur Info Tours :

---------------

Lundi : à priori la plus belle journée de la semaine avec un très beau soleil toute la journée, pas ou peu de nuages. Le matin on prévoit 15° à Channay-sur-Lathan et 16 à Parçay-Meslay. Dans l’après-midi jusqu’à 24° à Mettray et Montbazon.

Mardi : le ciel se couvrira un peu mais le temps restera sec avec des éclaircies régulières. Le matin on se réveillera avec 15° à Pocé-sur-Cisse et à Dierre, 25° à Chisseaux et à Tours dans l’après-midi.

Mercredi : le même temps que la veille, donc une alternance de nuages et d’éclaircies sans la moindre goutte de pluie et avec des températures agréables atteignant 27° à Saint-Cyr-sur-Loire et Esves-le-Moutier l’après-midi.

Jeudi : le ciel pourrait nous envoyer quelques averses et les nuages s’annoncent plus nombreux. On aura toujours des éclaircies mais les températures baisseront avec un maximum de 22° pour Vouvray, Ballan-Miré et Richelieu.

Vendredi : après une matinée très grise, les éclaircies pourraient s’imposer l’après-midi. Météo France annonce des températures à peine plus élevées que la veille autour de 23° à Descartes et Joué-lès-Tours.

Et le week-end ? Sûrement mitigé, surtout samedi. Le thermomètre devrait de nouveau franchir la barre des 25° l’après-midi puis 30 la semaine suivante si les prévisions se confirment.