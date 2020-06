30° dès mardi : vague de soleil et de chaleur cette semaine en Touraine

Et ça se terminera avec des orages.

Vous vouliez l’été, vous l’aurez ! Après un week-end plutôt tristounet, le soleil revient pour une bonne partie de la semaine en Indre-et-Loire avec un thermomètre qui va exploser d’un coup. Comme chaque dimanche, on fait le point en détail sur Info Tours :

Lundi : les derniers nuages devraient quitter le ciel en début d’après-midi au plus tard sachant qu’on aura déjà des éclaircies en matinée. Vous vous réveillerez avec 15° à Chargé et Cinq-Mars-la-Pile, 16 à La-Ville-aux-Dames et Ballan-Miré. Dans l’après-midi, températures plus estivales que ces derniers jours avec jusqu’à 25° à Fondettes et Sorigny.

Mardi : on atteindra les 30° l’après-midi sur l’ensemble du département sous un soleil radieux.

Mercredi : pour l’ouverture de la guinguette de Tours, temps idéal composé de ciel bleu et de soleil avec cette fois une chaleur assez conséquente : 33° l’après-midi sur les bords de la Loire, du Cher ou de l’Indre.

Jeudi : il pourrait faire un poil moins chaud que la veille (32° à Tours et Chinon), le ciel sera dégagé et ensoleillé. Pas de canicule car le thermomètre retombera à 18° dans la nuit.

Vendredi : et patatras ! Météo France s’attend à l’arrivée d’orages avec des températures encore très élevées (autour de 33° l’après-midi).

Et le week-end ? Il risque également d’être orageux avec plus de 30° samedi mais 5 en moins dimanche. Le temps pourrait ensuite s’arranger la semaine suivante avec des températures estivales sans être caniculaires.