En attendant l’été, une semaine assez arrosée en Touraine

Et toujours pas très chaude.

A quoi va ressembler la dernière semaine du printemps ? En gros, à celle que l’on vient de vivre. Pas un temps exécrable mais des pluies régulières et des degrés qui ne s’envolent pas. Comme chaque dimanche, on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour en Indre-et-Loire sur Info Tours.

Lundi : des averses sont annoncée en fin d’après-midi et en soirée. Le temps sera variable toute la journée avec des nuages et des éclaircies. Le matin on attend 15° à Véretz et Luzillé, jusqu’à 21 à Avoine et 22 pour Saint-Pierre-des-Corps et Ballan-Miré.

Mardi : une nouvelle fois un risque prononcé d’averses mais vous aurez aussi quelques éclaircies. Le ciel sera gris et bleu avec 21° l’après-midi à Nazelles-Négron et Langeais, pareil à Mettray.

Mercredi : Météo France s’attend à un temps orageux dans l’après-midi, donc à nouveau humide. Le soleil aura tout de même des occasions pour se montrer. Cette fois on ne dépassera pas 20° à Monts et à Tours.

Jeudi : 21° dans l’après-midi pour Veigné et Saint-Cyr-sur-Loire, avec un temps changeant mais assez peu d’eau. Les éclaircies seront régulières.

Vendredi : il fera toujours frais (22° à Amboise, Bourgueil et Montbazon) mais le soleil devrait prendre le dessus.

Et le week-end ? Il pourrait être assez ensoleillé et un poil plus chaud.