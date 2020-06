Cette semaine, il va pleuvoir régulièrement en Touraine

Pas top pour les terrasses.

Un temps changeant, assez instable, régulièrement arrosé. C’est ce qui se dessine pour cette 2e semaine de juin en Indre-et-Loire. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend jour après jour…

Lundi : alternance de nuages et d’éclaircies toute la journée. Météo France garantit un temps sec le matin mais quelques averses pourraient tomber dans l’après-midi (sans certitude). Risque d’orages dans le sud du département en fin de journée, avec des pluies plus soutenues. On aura à peine 11° le matin à Véretz et Noizay, 21° l’après-midi à Port-Boulet et La-Ville-aux-Dames.

Mardi : une journée sans eau qui tombe du ciel et avec des éclaircies. Les températures resteront fraîches puisqu’elles ne dépasseront pas 21° à Fondettes et Larçay.

Mercredi : exactement le même temps que la veille avec 20° dans l’après-midi à Tours, sûrement 1-2° de plus à Descartes ou Beaulieu-lès-Loches.

Jeudi : quelques éclaircies mais surtout le passage d’une perturbation pluvieuse, avec des averses parfois assez conséquentes. On ne dépassera pas les 20° à La Riche et à Bléré.

Vendredi : 20° au maximum pour Neuillé-Pont-Pierre, Monnaie et Montbazon. Encore une certaine domination nuageuse malgré quelques rayons de soleil. De bonnes averses envisageables le matin et l’après-midi.

Et le week-end ? Il fera un peu plus chaud (jusqu’à 23°) mais le temps restera variable et ponctuellement arrosé.