AMBOISE : L'extension des terrasses se précise (avec moins de place pour les voitures)

Et ça va durer tout l'été.

Les bars et restaurants ont rouvert partout en Indre-et-Loire (même si certains attendent encore quelques jours avant de reprendre le service). Après 2 mois et demi de fermeture, les villes acceptent parfois de leur laisser plus de place que d'habitude pour étendre leurs terrasses et respecter les règles sanitaires qui imposent 1m de distance entre deux tablées.

A Tours, on prépare la fermeture d'une voie sur deux Place du Grand Marché et la condamnation de places de parking. A Amboise, on réaménage également le centre-ville. Le projet en discussion depuis plusieurs jours vient d'être validé par la mairie avec la publication de deux arrêtés.

En résumé, ça donne ceci :

La circulation est interdite place Michel Debré, rue François 1er, rue Nationale (entre la place Michel Debré et la rue Jean-Jacques Rousseau) et rue de la Concorde (entre la place Michel Debré et le n°60 rue de la Concorde) du samedi 6 juin au dimanche 13 septembre 2020 de 11h30 à 23h. Le stationnement sera également interdit 24h / 24h place Michel Debré et rue François 1er du 6 juin au 13 septembre.



Du 6 juin au 13 septembre, la rue Nationale sera interdite à la circulation et au stationnement de 10h à 23h sur toute sa longueur, depuis la place Michel Debré jusqu’à la place Saint Denis, y compris les dimanches et les jours fériés.



Pour les bars-restaurants qui ne peuvent pas étendre leur terrasse, le tarif d'occupation du domaine public sera réduit de 50 % du 15 juin au 15 septembre.

Sur ce, santé !