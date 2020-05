Une première semaine de juin beaucoup moins ensoleillée en Touraine

Ça se complique à partir de mercredi.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point afin de vous résumer la météo de la semaine à venir. On entrer dans le mois de juin et elle s’annonce un poil moins estivale que ces derniers jours…

Lundi : la quasi-totalité du département devrait bénéficier d’une nouvelle journée idyllique avec un ciel bleu ensoleillé, 16° dès les premières heures de la journée à La-Croix-en-Touraine, Langeais et Montbazon, 29 à Joué-lès-Tours et Chinon dans l’après-midi. Cela dit, Météo France annonce un temps perturbé en fin de journée pour le Lochois avec de possibles orages, en tout cas un ciel plus chargé.

Mardi : une matinée sans aucun nuage, et un ciel variable mais agréable dans l’après-midi. On prévoit 17° en début de journée à Nazelles-Négron et Chouzé-sur-Loire, et on dépassera les 30 l’après-midi à La-Ville-aux-Dames, Druye, Saint-Cyr-sur-Loire et Cormery.

Mercredi : après une matinée calme avec des nuages et des éclaircies le temps devrait rester variable mais orageux dans l’après-midi. Le thermomètre restera élevé avec un maximum de 28° pour Notre-Dame-d’Oé et Monts.

Jeudi : Cette fois on ne dépassera pas 23° à Azay-sur-Cher et Richelieu, avec en prime un risque d’averses. Mais léger. La majeure partie du temps le ciel sera variable avec alternances de nuages et d’éclaircies.

Vendredi : les averses devraient être plus nombreuses et plus fortes que la veille, avec toujours des éclaircies. Et des températures stables (23 l’après-midi à Vouvray et Rigny-Ussé).

Et le week-end ? Agité, variable, perturbé, arrosé. Le temps sera souvent couvert, on annonce des averses samedi comme dimanche mais aussi quelques rayons de soleil. On aura également des températures plus fraîches : 11 le matin, 20 l’après-midi.