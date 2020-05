Du soleil et jusqu’à 28° : programme idéal pour la dernière semaine de mai en Touraine

Ça sent l’été !

Les experts météo ont tendance à dire que l’été commence le 1er juin (et l’hiver le 1er décembre). Juin, c’est bientôt. Et ça se sent quand on se tourne vers le ciel… Comme chaque dimanche sur Info Tours, voici un résumé de ce qui vous attend pour les 7 prochains jours en Indre-et-Loire. Autant vous prévenir, c’est assez monotone !

Lundi : quelques nuages pourraient traverser le ciel du Nord-Touraine dans la matinée ou de l’Amboisie dans l’après-midi. De la décoration, rien de plus. Le temps sera idéal, très ensoleillé avec 13° le matin à Druye et Cérelles, 26° dans l’après-midi à Luzillé et Villandry.

Mardi : cette fois aucun nuage annoncé, juste le ciel bleu et le soleil. On se réveillera avec une quinzaine de degrés à La Membrolle et dans le Lochois, jusqu’à 27 à Tours et Gizeux.

Mercredi : 15° le matin à Rivarennes et Pont-de-Ruan, 28 à Joué-lès-Tours et Beaumont-la-Ronce l’après-midi. Ciel bleu et soleil pour tout le monde.

Jeudi : 27° dans l’agglomération tourangelle l’après-midi et jusqu’à 28 à Preuilly-sur-Claise. Comme la veille, le soleil sera extrêmement généreux.

Vendredi : les nuages seront totalement absents. Maximum 27 à Chenonceaux l’après-midi.

Et le week-end ? Quelques passages nuageux annoncés samedi puis grand soleil dimanche, beau temps lundi si vous faites le pont. On ne sera pas loin des 30° l’après-midi.