Météo en Touraine : soleil jusqu’à mercredi, grisaille pour l’Ascension

Les températures s’annoncent très agréables.

A quoi va ressembler votre semaine ? Pouvez-vous prévoir des balades ou de mettre un short ? En lisant cet article, vous aurez un début de réponse. Comme chaque dimanche, Info Tours fait le point sur ce qui vous attend dans le ciel ces 7 prochains jours, soit jusqu’au 24 mai.

Lundi : un ciel parfaitement bleu avec une petite fraîcheur matinale (11° à Mettray et St Genouph) mais des températures élevées sous le soleil l’après-midi. On atteindra 24 à Tours et Chinon, 25 à Dierre et Chargé.

Mardi : encore un maximum de 25° pour Saint-Pierre-des-Corps ou Sainte-Maure de Touraine. Soleil toute la journée.

Mercredi : la journée ensoleillée la plus chaude de la semaine où il fera 27° à Joué-lès-Tours, Notre-Dame-d’Oé et Rouziers-de-Touraine. Le ciel sera parfaitement bleu, sans nuages.

Jeudi : les températures s’annoncent très élevées, plus chaudes que la veille avec jusqu’à 28° pour Bléré mais à en croire Météo France le soleil disparaîtra au profit d’un ciel nuageux.

Vendredi : encore une journée grise (sans pluie) avec 5° de moins que la veille au meilleur de la journée.

Et la fin du (long) week-end ? Le soleil devrait être plus généreux malgré une certaine présence nuageuse. Le thermomètre restera à un niveau très agréable : 22 à 24°.