A10 et A85 : quels travaux pour la semaine du 18 mai ?

Quelques modifications de circulation à prévoir.

Les chantiers ne sont pas très nombreux en ce moment sur les autoroutes tourangelles, en tout cas ceux qui perturbent la circulation. Néanmoins quelques difficultés sont à noter si vous devez emprunter l'A10 et l'A85 et on fait le point comme chaque dimanche sur Info Tours :

A10/A85 :

Jusqu'au dimanche 31 mai, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85), jour et nuit. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Jusqu'au dimanche 31 mai, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.