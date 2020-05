Météo en Touraine : une alerte orange, les Saints de Glace puis du soleil

Sacrée semaine !

Une bonne saucée pour le déconfinement : voilà ce qui nous attend en Indre-et-Loire, placé ce dimanche en vigilance orange. Météo France craint de grosses pluies, et peut-être des inondations. L’alerte est valable jusqu’à lundi 13h. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur le programme dans le ciel pour les 7 prochains jours :

Lundi : l’alerte orange restera d’actualité en matinée avec un ciel couvert et de fortes pluies sur l’ensemble du département. Le temps devrait s’éclaircir dans l’après-midi avec le retour du soleil mais un ciel voilé. On attend à peine 9° le matin à Luynes et Céré-la-Ronde, maximum 13 à Monts et à Langeais.

Mardi : les Saints de Glace on va les sentir passer, mais pas avec des gelées. Prévoyez au minimum 7° au réveil à Rochecorbon et Villandry. Grand soleil toute la journée et jusqu’à 14° pour Loches et Beaumont-Louestault.

Mercredi : un peu plus de nuages mais encore de belles éclaircies. 6° au réveil pour Chargé et Saint-Paterne-Racan, 15° à Tours l’après-midi.

Jeudi : des éclaircies en matinée puis un ciel très couvert. Encore de la fraîcheur le matin (7° pour Montrésor et La Membrolle), 17 à La-Ville-aux-Dames dans l’après-midi.

Vendredi : quelques averses possibles, globalement un temps variable avec grisaille et éclaircies. Températures stables.

Et le week-end ? Grand soleil et températures en hausse (jusqu’à 21° dimanche).