Déconfinement en Touraine : les travaux reprennent sur l'A10 et l'A85

Et les riverains des autoroutes appréhendent le retour du bruit.

Ces dernières semaines, quelques communes d'Indre-et-Loire ont relancé leurs travaux de voirie comme Joué-lès-Tours, La Riche ou Sorigny. Avec le déconfinement ce lundi 11 mai, c'est toute la filière du BTP qui devrait progressivement reprendre du service, à commencer par les chantiers sur les autoroutes tourangelles... et les perturbations de circulation qui vont avec.

Après deux mois de suspension, Vinci Autoroutes a donc publié ce week-end un bulletin de circulation annonçant les travaux suivants pour les prochains jours :

A10/A85 :

Du lundi 11 mai au dimanche 17 mai, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85), jour et nuit. Suivre les déviations mises en place.

A85 :

Du lundi 11 au dimanche 17 mai, nuit et jour, week-ends compris : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

En parallèle, et avant même la fin du confinement, la préfecture de la région Centre-Val de Loire avait donné son accord à la reprise des travaux d'élargissement de l'A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, chantier toujours contesté en justice par des riverains qui ont écrit aux parlementaires en ce début de mois de mai, dénonçant notamment la destruction d'une maison "sans raison et sans autorisation". Agir A10 réclame la création d'un comité de suivi du projet pour éviter des dérives.

Les riverains de l'A10, justement, ils observent avec une certaine appréhension la reprise du trafic immanquable à partir de ce lundi 11 mai. Pour eux le confinement a été synonyme de parenthèse, avec un certain retour au calme malgré un nombre important de camions et des disparités selon le ssecteurs : "En temps habituel, bruit important, en continu, même portes et fenêtres fermées. Actuellement, en semaine, toujours du bruit car beaucoup de camions circulent. Le week-end et surtout le dimanche jusqu'à 16h-17h, après le trafic commence à reprendre, c'est génial car le bruit est quasiment nul. On arrive à entendre les vaches qui sont dans les prairies à environ 600 mètres et même le croassement des grenouilles que je n'avais jusqu'à aujourd'hui jamais entendu. C'est là qu'on s'aperçoit l'influence du bruit sur notre bien être car on peut s'installer sur notre terrasse ou dans notre jardin avec beaucoup plus de sérénité du fait qu'il n'y a plus, surtout le week-end, ce bruit lancinant" écrit Stéphanie dans une communication d'Agir A10.

"La crise actuelle nous conforte dans conviction que les les enrobés silencieux sont la solution pour diminuer la pollution sonore des autoroutes dans les campagnes" conclut l'association de riverains qui espère voir ce type d'aménagement généralisé pour le confort des habitants du Sud-Touraine.