Un dysfonctionnement des numéros d'urgence en Indre-et-Loire jeudi 7 mai

Le 15, le 18 et le 112 ne répondent plus.

C'est un problème sérieux, surtout en pleine crise sanitaire. La préfecture d'Indre-et-Loire informe ce jeudi matin qu'il y a dysfonctionnement des numéros d'appels d'urgence suite à une panne technique dont on ignore l'origine. Selon le SDIS il proviendrait de l'opérateur Orange. En tous cas, impossible de joindre le CETRA basé au CHU Trousseau à Chambray-lès-Tours qui regroupe des pompiers et médecins du SAMU pour réguler les appels d'urgence.



Il est demandé à tous de contacter ces numéros en cas d'urgence et jusqu'à nouvel ordre :

15 : 02 47 47 71 95

18 : 02 47 47 71 97

112 : 02 47 47 71 96

Le numéro de la police et de la gendarmerie (le 17) ne semble pas concerné.