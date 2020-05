Météo : ça s’annonce moyen-moyen cette semaine en Indre-et-Loire

Avec pas mal d’humidité.

Le soleil et les nuages ne sont pas confinés alors on continue à publier chaque dimanche notre point hebdomadaire sur le temps des prochains jours en Touraine. Voici ce qui vous attend d’ici le 10 mai, donc jusqu’au dernier jour du confinement.

Lundi 4 mai : ce sera l’une des plus belles journées de la semaine (et une des plus chaudes). Le temps sera globalement ensoleillé avec quelques brouillards matinaux, d’abord 12° attendus à Pocé-sur-Cisse et Ambillou, 24° l’après-midi pour Ballan-Miré et La Croix-en-Touraine.

Mardi 5 mai : changement de régime avec un temps très incertain, régulièrement couvert malgré des éclaircies. Attendez-vous à des averses parfois orageuses et pas plus de 20° l’après-midi à Saint-Paterne-Racan et Cigogné.

Mercredi 6 mai : temps sec et même beau ciel bleu annoncé dans l’après-midi. On reprend quelques degrés : jusqu’à 24 à Tours et Loches.

Jeudi 7 mai : grisaille tenace en matinée mais ça devrait se dégager l’après-midi avec 25° pour Vouvray et Langeais.

Vendredi 8 mai : cette fois ce sera nuages + pluie, surtout en deuxième partie de journée. Le soleil pourrait néanmoins faire quelques percées. Toujours 25° à Saint-Cyr-sur-Loire et Chinon.

Et le reste du week-end ? Assez instable et arrosé. Autour de 22° samedi, 19 dimanche.