Averses et rafraîchissement cette semaine en Touraine

La météo s’annonce changeante.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur le temps annoncé pour les 7 jours à venir. Et autant dire que dans les prochains jours on regrettera (un peu moins) d’être largement encouragés à rester à la maison. Rien de déprimant, mais ce ne sera pas aussi lumineux que ces derniers jours. Les explications ci-dessous…

Lundi : avec 9° le matin et 22° l’après-midi, il faut s’attendre à une journée plutôt douce et avec pas mal d’éclaircies le matin. L’après-midi ce sera sans doute autre chose avec un temps instable, voire orageux. Des averses sont attendues, voire de la pluie.

Mardi : après la perturbation de la veille, les températures seront bien moins élevées au meilleur de la journée puisqu’elles ne dépasseront pas 17° à Bourgueil, Neuillé-Pont-Pierre, Pocé-sur-Cisse et Montrésor. Le temps sera encore bien nuageux, malgré quelques rayons de soleil. Prévoyez en prime des averses orageuses.

Mercredi : quelques pluies pourraient frapper le sol tourangeau en cours de journée, sinon le temps sera variable avec un peu de ciel bleu, jusqu’à 18° l’après-midi à Loches, Sorigny, Tours et Ballan-Miré.

Jeudi : c’est sûrement l’après-midi que les pluies seront les plus nombreuses, le soleil parviendra à tirer son épingle du jeu de temps en temps. Le thermomètre ne devrait pas dépasser 16° à Chinon et Saint-Avertin.

Vendredi : pour le 1er jour du mois de mai, environ 17° l’après-midi à Amboise et Fondettes… Temps incertains, avec éclaircies et averses.

Et le week-end ? Les températures remonteront assez nettement : autour de 20° samedi et 25 dimanche. Quant au ciel il restera encombré de nuages avec possibilité de pluies samedi, temps gris sans éclaircies envisageable le lendemain.