Soleil, averses et douceur au programme jusqu’au 26 avril en Touraine

Le point météo de votre 6e semaine de confinement.

Chaque dimanche Info Tours vous prépare un résumé de la semaine qui s’annonce pour savoir comment vous habiller ou si c’est le bon moment de jardiner. On continue même en temps de confinement, parce qu’il y a toujours un peu de monde dehors, au moins dans son jardin. Voici le programme du 20 au 26 avril.

Lundi : le ciel devrait s’éclaircir en cours d’après-midi mais il s’annonce très couvert toute la matinée. Avec de petites pluies sur l’ensemble du département. Peut-être quelques averses orageuses. Le matin on attend déjà 13° à Mazières-de-Touraine et Richelieu, 22 à Amboise et Saint-Genouph dans l’après-midi.

Mardi : un ciel légèrement voilé mais un temps sec et ensoleillé. Possiblement plus couvert et humide dans le sud de l’Indre-et-Loire. On aura 11-12° le matin à Monnaie et Chinon, jusqu’à 25 à Tours dans l’après-midi.

Mercredi : toujours 11-12° le matin à Loches, Evres ou Pont-de-Ruan. 26 à Joué-lès-Tours l’après-midi. Pour le ciel ? Grand bleu et beau soleil.

Jeudi : un temps idéal le matin, plus variable avec faible risque d’averses l’après-midi. Il fera un poil moins chaud, mais quand même 24° à Chambray l’après-midi.

Vendredi : un temps assez variable avec tout de même de belles éclaircies, 24° à Rochecorbon et Villandry.

Et le week-end ? Sans doute assez changeant, peut-être quelques averses mais aussi des périodes ensoleillées et des températures toujours au-dessus des 20°.