Soleil fréquent, et jusqu’à 24° : le programme météo de votre 5e semaine de confinement

Il devrait pleuvoir un peu en Touraine.

Ce lundi soir Emmanuel Macron devrait donner une nouvelle date de fin possible du confinement pour lutter contre le coronavirus. Une certitude : cela va durer toute la semaine. Quel temps allez-vous voir depuis votre fenêtre ? Comment si vous habiller si vous avez une autorisation de sortie ? Les réponses ci-dessus, comme chaque dimanche sur Info Tours :

Lundi : une journée en plusieurs temps avec de la pluie dans la nuit et en début de matinée, en particulier sur l’ouest du département. Des averses possibles jusqu’à la mi-journée puis un ciel de plus en plus lumineux dans l’après-midi. Comptez 12° le matin, encore 22 l’après-midi à Restigné et Vernou-sur-Brenne. Pareil à Saint-Avertin et Azay-le-Rideau.

Mardi : une journée pleinement ensoleillée, à priori pas de nuages. Minimum 5° en fin de nuit à Loches, pas plus de 17 à Joué-lès-Tours et Mazières-de-Touraine dans l’après-midi.

Mercredi : encore un ciel bleu toute la journée mais cette fois jusqu’à 24° l’après-midi pour Tours et Bléré.

Jeudi : un temps plus variable, donc plus nuageux avec petit risque d’averses. 23° prévus à Descartes et Château-Renault dans l’après-midi.

Vendredi : le ciel sera parfois très couvert, le soleil devrait quand même faire quelques apparitions. 24° attendus l’après-midi, pas moins de 10 dans la nuit.

Et le week-end ? Plutôt ensoleillé samedi, gris le dimanche. Toujours des températures bien au-dessus de 20° l’après-midi.