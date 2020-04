Le confinement prolongé au-delà du 15 avril (mais on ne connait pas encore la date)

Emmanuel Macron s'exprimera lundi 13 avril.

Ce mercredi soir, l'Elysée a annoncé auprès de l'AFP que le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus serait prolongé au-delà du 15 avril, date de fin prévisionnelle en vigueur jusqu'ici.

Le palais présidentiel n'a pas précisé jusqu'à quand la France allait rester dans cette situation et c'est Emmanuel Macron qui devrait le faire lors d'une allocution télévisée le lundi de Pâques, lundi 13 avril à 20h. D'abord annoncé ce jeudi 9 avril, le discours a donc été décalé de 4 jours. Peut-être qu'au cours de cette intervention - la 4e depuis le début de la crise - le chef de l'Etat évoquera aussi la question du déconfinement, de la stratégie envisagée par l'Etat. Pour l'instant on ignore comment ça se passera mais cela pourrait être progressif. La ville de Paris a déclaré qu'elle était prête à tester un système d'attestation autorisant plus de mouvements aux personnes immunisées contre la maladie.

L'hypothèse d'une application StopCovid qui préviendrait les personnes en contact avec des malades du coronavirus est envisagée, mais des réticences importantes demeurent sur la protection des données personnelles.

Par ailleurs, interrogé par TMC ce mercredi soir, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer n'a pas été en mesure de donner une date de reprise des cours. Le bac et le brevet ont déjà été remplacés par du contrôle continu et le scénario annoncé en 1er (une reprise le 4 mai) semble de moins en moins probable.