Entre 20 et 23° : il va faire très bon cette semaine en Indre-et-Loire

A une exception près.

Confinement ou pas, chaque dimanche Info Tours fait le point sur la tendance météo de la semaine à venir. Voici donc ce qui vous attend jusqu’au week-end de Pâques.

Lundi : probablement la journée la plus arrosée de la semaine avec le passage d’une perturbation pluvieuse qui arrivera dans le courant de la matinée et qui devrait avoir fini sa traversée de la Touraine en fin de journée. Au réveil vous aurez autour de 9° à La-Ville-aux-Dames et Restigné, 17 à Tours et Langeais dans l’après-midi.

Mardi : un ciel légèrement voilé, quelques nuages dans l’après-midi mais franchement c’est une journée agréable qui s’annonce. 9° pour Amboise et Azay-le-Rideau le matin, jusqu’à 22 pour Azay-sur-Cher, Villandry et Avoine.

Mercredi : on atteindra 24° à Loches et Joué-lès-Tours, le temps sera très agréable avec de belles éclaircies toute la journée.

Jeudi : 24° dans le Lochois, 25 à Sainte-Maure-de-Touraine… Températures vraiment très douces voire chaudes, sous un très beau soleil.

Vendredi : une dizaine de degrés le matin, 23 à Saint-Avertin dans l’après-midi. Le ciel sera bleu toute la journée, donc le soleil va briller, briller et briller !

Et le week-end ? Week-end de 3 jours (ce qui ne change pas grand-chose si vous ne travaillez pas en cette période de confinement), et temps plus variable avec des éclaircies mais aussi des averses programmées samedi, dimanche et lundi. Les températures resteront proches des 20° l’après-midi.