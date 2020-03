Du soleil mais des gelées : un temps à rester confiné(e) en Touraine

Le retour de l’hiver.

On a eu un hiver tout doux et le début de printemps s’annonce frais. Voilà le programme météo des prochains jours en Indre-et-Loire. On fait le point jour par jour comme chaque dimanche sur Info Tours :

Lundi : grand soleil garanti toute la journée avec juste quelques nuages en matinée. Il fera bien frais le matin : 4° à Nazelles-Négron et Saint-Patrice… 18° l’après-midi à Amboise, Luynes et Chinon. La journée la plus douce de la semaine.

Mardi : les températures vont baisser puisqu’on ne dépassera plus 14 l’après-midi à Joué-lès-Tours et Château-Renault, à peine 2° le matin à Loches et Villeperdue. Soleil toute la journée.

Mercredi : on pourrait avoir des gelées dans certains coins de Touraine (ce qui fait peur au monde de la vigne). Le temps restera ensoleillé toute la journée. 13° l’après-midi à Tours et Tauxigny.

Jeudi : à peine 0° le matin dans l’agglomération tourangelle, 10 à Bléré et Richelieu l’après-midi. Toujours du soleil en très grande quantité.

Vendredi : les nuages devraient revenir l’après-midi mais le matin il fera encore bien frais (autour de 1°). 12 au meilleur de la journée à Beaulieu-lès-Loches et Chambray-lès-Tours.

Et le week-end ? Temps mitigé, avec risque d’averses. Autour de 2° le matin et 10-12 l’après-midi.