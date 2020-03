A part lundi, plein de beau temps cette semaine en Indre-et-Loire

Et jusqu’à 20°.

La consigne est claire : dans la mesure du possible il faut rester chez soi pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Cela dit, le temps n’incitera pas vraiment au confinement dans les prochains jours. Epidémie ou pas, on fait le point comme chaque dimanche sur Info Tours.

Lundi : ce sera probablement la journée la plus désagréable de la semaine avec un ciel très nuageux et de la pluie soutenue dès le matin, plus éparse dans l’après-midi. On commencera la journée avec 8° à Druye et Rochecorbon, jusqu’à 14 à Loches et Monnaie.

Mardi : la matinée devrait encore être nuageuse puis alternance de nuages et d’éclaircies. Autour de 8° le matin à Bléré et Côteaux-sur-Loire, 18 à Tours l’après-midi.

Mercredi : cette fois on va atteindre les 20° l’après-midi, toujours avec un temps calme, de fréquentes éclaircies, et 9° au réveil à Monts et à Vouvray.

Jeudi : d’après les prévisions la matinée sera brumeuse mais ensuite vous profiterez d’un très beau soleil et encore une fois d’un maximum de 20° l’après-midi.

Vendredi : le thermomètre baissera un peu mais le temps restera très printanier avec de belles éclaircies et 18° dans les rues d’Amboise et de Chinon.

Samedi et dimanche : atmosphère plus fraîche (12-14° l’après-midi) mais temps sec, souvent ensoleillé.