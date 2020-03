Un temps changeant (et humide) toute la semaine en Indre-et-Loire

Les températures vont rester douces.

On va encore compter les éclaircies cette semaine en Indre-et-Loire : soleil et nuages vont souvent jouer à cache-cache. On vous résume les conditions météo des prochains jours comme chaque dimanche…

Lundi : le matin on devrait bénéficier d‘un temps sec et de quelques éclaircies puis de premières averses envisageables à la mi-journée… En soirée, une perturbation devrait amener pas mal d’eau. Au réveil 5° à Amboise et Savonnières, jusqu’à 13 à St-Cyr-sur-Loire et Veigné.

Mardi : à priori pas de soleil. Temps gris et humide toute la journée avec des pluies éparses. Les températures seront proches de 10° le matin et elles devraient dépasser 15 l’après-midi à Vouvray, Ballan-Miré et Saint-Martin-le-Beau.

Mercredi : grisaille toute la journée, sûrement sans pluie. Températures particulièrement douces : 17° l’après-midi à Tours et Sainte-Maure-de-Touraine !

Jeudi : de bonnes averses et des éclaircies. Temps changeant, toujours doux mais moins que la veille : 14° à Esvres et Rochecorbon.

Vendredi : quelques averses le matin, un peu plus l’après-midi. Des éclaircies, quand même. On perdra encore quelques degrés : pas plus de 12 à Vernou-sur-Brenne et La Riche.

Et le week-end ? Le temps restera changeant mais relativement doux l’après-midi (jusqu’à 13°). Autour de 4 le matin, comme les jours précédents.