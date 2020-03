Crue de la Vienne : risque de routes coupées en Chinonais

La rivière est en vigilance jaune.

Il a beaucoup plu ces derniers jours en Indre-et-Loire et les sols sont saturés d'eau. Selon la préfecture d'Indre-et-Loire, "ces derniers jours, le SDIS a enregistré une trentaine d’interventions dans le département pour des phénomènes d’infiltration d’eau dans des sous-sols d’habitation A Villaines-les-Rochers, plusieurs habitations du village sont touchées par des infiltrations d'eauimportantes et des éboulements ont eu lieu. Ces infiltrations viennent du coteau et des terrainsau-dessus qui sont imbibés d'eau. Une demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle va être effectuée. A Nazelles-Négron, les débordements de la Cisse perturbent le système d'écoulement des eaux usées de l'école primaire, si bien que les sanitaires ne sont plus utilisables. La mairie décidera lundi matin s'il convient d'ouvrir ou non l'école."

De son côté la Vienne est placée en vigilance jaune car elle déborde même si cette crue reste normale pour la saison. "La montée devrait se poursuivre demain samedi sur le secteur. Le pic de crue devrait être atteint en matinée. Des routes pourraient être coupées par le Conseil départemental" précise la préfecture qui conseille de bien respecter les consignes pour ne pas se retrouver dans l'eau en voiture. Des déviations seront mises en place.