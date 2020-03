[La question conso] Conseils pour acheter LA télé idéale

On en parle avec l'UFC Que Choisir 37.

« Comment choisir un téléviseur ? Quelles sont les caractéristiques à regarder avant tout achat ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :

Les technologies associées aux téléviseurs sont en constante évolution. Alors que les plus anciennes (écran plasma, LCD) sont abandonnées, les écrans UHD (ultra haute définition) et les écrans grande qualité OLED (Organic Light-Emitting Diode) sont arrivés sur le marché.



Pour entrer dans la technique, de manière simplifiée, UHD et 4K (image numérique supérieure ou égale à 4 096 pixels) désignent la même chose pour un téléviseur. On peut trouver des modèles à tous les prix (200 à 1 500 euros), compter beaucoup plus pour certains écrans type OLED (ou QLED). Ces modèles offrent une qualité d’image remarquable mais leur technologie d’affichage est encore réservée aux grands modèles haut de gamme et à un prix élevé.

Quant aux modèles « Full HD », leur résolution est moins élevée que l’UHD, l’image est de qualité inférieure.

Les critères pour bien choisir un téléviseur :



- La taille de l’écran, de plus en plus grande, la résolution (UHD ou 4K) et la technologie d’affichage comptent pour beaucoup.

- La taille de l’écran doit être adaptée à la pièce qui accueillera le téléviseur, entre 24 pouces (61 cm) et 96 pouces (216 cm) de diagonale pour les plus grands écrans. Un repère : une diagonale de 32 pouces ou moins est souvent suffisant comme écran d’appoint dans une chambre.

- Autre repère : le rapport distance / taille écran est environ 2,2. Exemple : pour regarder un téléviseur à une distance de 2,70m, une diagonale de 122 cm (48 pouces) est adaptée.

- La technologie, opter pour un téléviseur de technologie UHD (ou 4K) est aujourd’hui conseillé. En revanche, la technologie Smart TV (télévision connectée) et l’écran incurvé ne sont pas indispensables.

Nb : face au désintérêt des consommateurs, les fabricants ont peu à peu abandonné l’option 3D, même sur les appareils les plus chers.

Les fonctions utiles :

- le PVR (Personal Video Recorder) : c’est une fonction qui permet d’enregistrer les programmes issus des décodeurs TNT et TNT HD sur un disque dur externe connecté au téléviseur par un port USB,

- la fonction Time shift : elle permet de mettre le programme en pause, il est en fait stocké dans une mémoire tampon qui se vide une fois que vous reprenez la lecture.

La connectique, vérifiez :

les prises HDMI (High Definition Multimedia Interface), interfaces de transmissions numériques audio/vidéo (ex : connexion avec une box Internet),

les ports USB, 2 au minimum, dont un port USB 3.0 (transferts rapides à 5 Gbit/s),

un câble optique, pour pouvoir relier un amplificateur au téléviseur,

une prise casque ou une connexion sans fil Bluetooth,

un dispositif Wi-Fi, si l’on souhaite se passer de fil entre une box et le téléviseur.

