Des nuages en grand nombre cette semaine en Indre-et-Loire

Pas trop de pluie, à priori.

Ce dimanche soir Météo France a levé sa vigilance orange aux vents violents en Indre-et-Loire. Pour les jours à venir, le temps risque tout de même d’être fréquemment perturbé. On fait le point comme chaque dimanche soir sur Info Tours.

Lundi : le réveil risque bien de se faire sous la pluie, et ça devrait durer une bonne partie de la matinée en attendant l’apparition d’éclaircies dans l’après-midi, avec un risque d’averses bien plus faible. Temps sec en fin de journée. La douceur reste d’actualité avec 7° le matin pour Berthenay et Saint-Pierre-des-Corps, jusqu’à 10 pour Richelieu et 11 à Loches.

Mardi : une perturbation par jour… La preuve : encore de la pluie et de la grisaille annoncées. Le matin et l’après-midi. Il fera plus frais le matin (autour de 3°) et on atteindra à peine 10 l’après-midi à Coteaux-sur-Loire, Marcilly-sur-Maulne et Amboise.

Mercredi : la grisaille va dominer mais le temps devrait rester sec avec un peu de soleil dans l’après-midi. Le matin : 4° à Bléré et Cinq-Mars-la-Pile. L’après-midi 11 à Tours et Monts.

Jeudi : pas vraiment d’amélioration car le ciel restera très encombré, à quelques exceptions près. Sans doute pas de pluie, et températures stables autour de 10° l’après-midi.

Vendredi : de bonnes averses possibles en milieu de journée, sinon un temps variable avec éclaircies si les prévisions se confirment. Petit refroidissement le matin (autour de 2°), températures stables l’après-midi.

Et le week-end ? Temps changeant parfois pluvieux, tout de même ensoleillé de temps en temps. Jusqu’à 12° l’après-midi.