On ne va pas manquer de pluie cette semaine en Indre-et-Loire

Et le temps va rester doux.

Vous l’attendiez avec impatience et il est de retour : le point météo du dimanche soir sur Info Tours ! Pas au doigt mouillé, mais avec les vraies données de Météo France. Voici donc ce qui vous attend du 23 février au 1er mars…

Lundi : une nouvelle journée bien grise pour l’ensemble du département. Quelques pluies possibles en matinée, éventuellement un peu de soleil sur le Lochois. La douceur persiste avec 10° dès le matin pour Bourgueil et Amboise, 11 dans l’agglomération tourangelle. 15° pour Rochecorbon et Chambray-lès-Tours dans l’après-midi.

Mardi : de bonnes pluies en fin de nuit et début de matinée puis un temps variable, garanti sec dans l’après-midi. On se réveillera avec 9° à Vouvray et Dolus-le-Sec, 12° à Tours dans l’après-midi.

Mercredi : comme la veille l’après-midi devrait se dérouler sans pluie et avec des éclaircies mais quelques averses sont attendues en début de journée. Le thermomètre baissera : autour de 5° le matin, 10 l’après-midi.

Jeudi : des averses parfois assez fortes tout au long de la journée, quand même un peu de soleil, et jusqu’à 13° pour Bléré. 3 le matin.

Vendredi : averses régulières, éclaircies ponctuelles, des nuages évidemment. Le thermomètre poursuivra sa remontée avec 14° maximum pour Monts.

Et le week-end ? Encore changeant avec des averses samedi et dimanche, quand même des coins de ciel bleu. On aura du mal à dépasser les 10° l’après-midi.