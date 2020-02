Pluies, éclaircies et douceur : le résumé de votre semaine météo en Touraine

Du 17 au 23 février.

Vous l’attendez avec impatience chaque dimanche soir alors il n’est pas question de vous décevoir : voici le résumé météo des 7 prochains jours en Indre-et-Loire !

Lundi : il faut s’attendre à un début de semaine perturbé, avec des rafales de vent pouvant atteindre 60km/h dans la journée. Dans la nuit et en matinée on attend pas mal de pluie, des averses, des nuages et des éclaircies pour le reste de la journée. Les températures sont toujours très douces : 9° le matin à Cinq-Mars-la-Pile, 10 à Chambray-lès-Tours et Saint-Paterne-Racan. Maximum 13 à Esvres et Antogny-le-Tillac dans l’après-midi.

Mardi : retour au calme dans le ciel avec une alternance de nuages et d’éclaircies toute la journée. Quelques gouttes possibles dans le sud du département. Il fera plus frais le matin (autour de 5°) mais doux l’après-midi : 12° à Amboise et Rochecorbon. Pareil à Chinon.

Mercredi : temps mitigé le matin avec peut-être un peu d’eau malgré des éclaircies. Soleil voilé l’après-midi. On commencera la journée avec 7° sous la grisaille de Richelieu et Saint-Avertin, 13° l’après-midi à Saint-Cyr-sur-Loire et Descartes.

Jeudi : grisaille matinale mais ensuite ça devrait s’arranger avec des éclaircies régulières. Maximum 13° à Tours et Loches dans l’après-midi.

Vendredi : petite fraîcheur matinale (3°) mais comme il devrait faire beau dans la journée, le soleil va nous réchauffer tout ça et on devrait atteindre 11 à Villandry et Bléré.

Et le week-end ? Pas désagréable. Alternance de nuages et d’éclaircies, avec un maximum de 13° l’après-midi et de la douceur en matinée.